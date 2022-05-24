Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, yarın akşam Girne’de sahne alacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl turne programı kapsamında Girne Anafartalar Lisesi Salonu’nda sahne alacak Lirik Şiir Grubu, “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlıklı etkinlikte, Filiz Naldöven şiirleri de okuyacak.

Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na piyanosuyla Kemal Taşçı ve konuk okuyucu olarak Yonca Kanı Oğuz eşlik edecek.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek olan etkinlik saat 20.00’de başlayacak.