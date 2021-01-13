LTB’den Çocuklara Özel Sosyal Medya Programı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) her yıl olduğu gibi bu yılda ara yıl tatiline giren çocuklar için özel bir program hazırladı.

LTB tarafından hazırlanan sosyal medya programı 13 ile 17 Ocak tarihleri arasında LTB Facebook ve LTB Youtube hesaplarından çocuklar ile buluşacak. 13-17 Ocak tarihlerinde yayınlanacak sesli kitaplar ile 15 Ocak tarihinde sunulacak Minnoşlar Kukla Oyunu LTB hesaplarının yanı sıra Lefkoşa Belediye Tiyatrosu hesabından da yayınlanacak. 17 Ocak Pazar günü yayınlanacak Lefkoşa Belediye Orkestrası ile Orkestrayı tanıyorum videosu da LTB hesaplarının yanı sıra Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın hesabından da yayınlanacak.

5 gün sürecek program ise şu şekilde: 13 Ocak Çarşamba saat 17:00’da Sesli Kitap – Asu Demircioğlu - Tombik Ayı Uyuyunca, 14 Ocak Perşembe saat 17:00 Sesli Kitap – Cem Aykut - Küçük Vahşi At, 15 Ocak Cuma saat 12:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Minnoşlar Kukla Oyunu, 17:00 Sesli Kitap – Hatice Tezcan – İyi Uyukular Arkadaşlar, 16 Ocak Cumartesi saat 17:00 Sesli Kitap – İzel Seylani – Çizmeli Kedi, 17 Ocak Pazar saat 12:30 Lefkoşa Belediye Orkestrası ile Orkestrayı Tanıyalım, 17:00’da ise Sesli Kitap – Cem Aykut - Bay Sivri Bayan Küt.