“Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı” çalışması başlıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme ve destek çalışmaları çerçevesinde ilkokul öğrencilerine yönelik olarak geliştirdiği “Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı” çalışması bu yıl Girne bölgesinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Girne Belediyesi ve Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi ile işbirliğinde gerçekleştirilecek proje için bu yıl Şehit Hasan Cafer İlkokulu seçildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, “Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı 2020” ile ilgili olarak Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Okul Müdürü Hilmi Bağcıer ve Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi Direktörü Bahar Çıralı’nın katılımı ile yarın saat 12.00’de Hasan Cafer İlkokulu’nda basın toplantısı düzenlenecek.