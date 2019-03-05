Maksimum Sanat Minimum Risk sergisi açıldı

“Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı” sergisi, dün akşam Maraş Gelişim Akademisi’nde açıldı.

Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi ile Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi işbirliğinde Maraş Bölgesi’nde okuyan ilkokul öğrencilerine yönelik olarak şubat tatilinde düzenlenen Sergide; 30 çocuğun sanatsal faaliyetleri yer alıyor.

Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi ile Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi işbirliğinde Maraş Bölgesi’nde okuyan ilkokul öğrencilerine yönelik olarak şubat tatilinde düzenlenmişti.

Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı ile Gazimağusa Belediyesi ile Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi işbirliğinde Maraş Bölgesi’nde okuyan ilkokul öğrencilerine yönelik olarak şubat tatilinde düzenlenen, “Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı” sergisi açıldı.

Etkinlikte ilk olarak sanat kampıyla ilgili sinevizyon filmi gösterildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu

ve Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal açılış öncesi birer konuşma yaparak, bu tür faaliyetlerin çocukların gelişimi açısından önemine vurgu yaparak, kampa

katılan tüm çocukları tebrik ettiler.

Katılım belgelerinin dağıtılmasından sonra serginin açılışı yapıldı.