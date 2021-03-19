Project Cornaro’nun ilk dijital sergisi

Project Cornaro’nun ilk dijital sergisi
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Rüstem’s, Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, Project Cornaro’nun ilk dijital sergisini açıyor.
Pandemi koşullarından dolayı fiziki ziyareti henüz kesinleşmemiş sergi, 360° sanal tur teknolojisi ile online olarak ziyarete açılacak. 

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Sergi, bugün itibariyle, https://bit.ly/3qW9VXJ adresinden ziyaret edilebilecek. 
Bellini’nin 1500’de tamamladığı Cornaro portresinden yola çıkarak oluşturulan Project Cornaro, Kraliçe’nin hayattayken çizilmiş bilinen en son haline bakarak, 500 yıl sonra onun ayrıldığı krallığında hissettiklerini bize anlatan 5 kadının buluşması. Halil Duranay’ın koordinatörlüğünde, Hatice Tezcan, Diler Ertuğ, Mehveş Beyidoğlu, Gözde Kasapoğlu ve Şebnem Elings Aydeniz’in dahil olduğu proje; resim, özgün baskı ve video enstelesyonlarından oluşuyor.

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