Project Cornaro’nun ilk dijital sergisi

Rüstem’s, Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, Project Cornaro’nun ilk dijital sergisini açıyor.

Pandemi koşullarından dolayı fiziki ziyareti henüz kesinleşmemiş sergi, 360° sanal tur teknolojisi ile online olarak ziyarete açılacak.



Sergi, bugün itibariyle, https://bit.ly/3qW9VXJ adresinden ziyaret edilebilecek.Bellini’nin 1500’de tamamladığı Cornaro portresinden yola çıkarak oluşturulan Project Cornaro, Kraliçe’nin hayattayken çizilmiş bilinen en son haline bakarak, 500 yıl sonra onun ayrıldığı krallığında hissettiklerini bize anlatan 5 kadının buluşması. Halil Duranay’ın koordinatörlüğünde, Hatice Tezcan, Diler Ertuğ, Mehveş Beyidoğlu, Gözde Kasapoğlu ve Şebnem Elings Aydeniz’in dahil olduğu proje; resim, özgün baskı ve video enstelesyonlarından oluşuyor.