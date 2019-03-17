Selda Bağcan, Gazimağusa'yı salladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin bu yıl 8.’si DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda dünya müziğinde yaşayan efsane bir isim olan Selda Bağcan konserleri ile gerçekleşti.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşen konserde Selda Bağcan sevilen şarkılarından “Yaz Gazeteci, Neredesin Sen, Mağusa Limanı gibi efsane olmuş şarkılarını Daü’yü hınca hınç dolduran binlerce hayranlarıyla birlikte söyledi.

Duayen sanatçı Selda Bağcan DAÜ’de unutulmayacak bir konsere imza attı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 16:44