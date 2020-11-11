“Başka Karpaz Yok” sloganıyla 2004 yılında Karpaz’da yaşayan insanların sorunlarına dikkat çekmek ve bu sorunlara çözüm bulmak için kurulan Karpaz Dostları Derneği, kadın ve çocuklar için de harekete geçti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Karpaz Dostları Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi finansmanlı iki projeden biri olan el sanatları kursu kategorisine geçtiğimiz ay start verdi.

Dernek, ilk proje olarak seçtiği el sanatları kategorisinde Kıbrıs Kültürü önemli bir yere sahip olan ancak son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş sesta (sele) yapımı için kurs düzenlemeye başladı.

Geçtiğimiz ay itibarıyla İskele Belediyesi Kültür Evi bünyesinde başlayan kursa katılımın yoğun olduğu açıklanırken, İskele ve köylerinde yaşayan çok sayıda kadının yanı sıra erkeklerin de katıldığı sesta (sele) yapımı kursunda kursiyerlere, Karpaz Dostları Derneği Başkanı Gülizar Eroğlu, Asbaşkan Hanife Demir ile dernek üyeleri de eşlik ediyor.

EROĞLU: “KATKILARINDAN DOLAYI İSKELE BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Dernek Başkanı Gülizar Eroğlu kursa gösterilen ilgiden bir hayli memnun olduğunu belirtti.

Kıbrıs Kültürünü gelecek nesillere aktarmak için bu tür kursların devamlılığına dikkat çeken Eroğlu, kursun düzenlenmesinde katkıda bulunan ve kursun düzenlemesi için İskele Belediyesi Kültür Evi’nin kapılarını kendilerine hiçbir karşılık beklemeden açan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.