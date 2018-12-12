

İskele Belediye Tiyatrosu’nun, “Sen Ben Yok Biz Varız” isimli çocuk oyunu en iyi çocuk oyununa layık görüldü.

Türkiye ve KKTC’de sahne açan tiyatroların, halk jürisi (seyirci) olgusu ile değerlendirildiği ödül sistemi olan Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde, Çocuk Oyunları Ödülüne laik görülen oyunda, “iyiliğin, kötülüğe karşı mücadelesi ve elde ettiği zafer” işleniyor.

Aykız Şenmert, İrem Yılmaz, Arda İlteriş’in yanı sıra İskele Belediye Personeli Bilal Dericioğlu, Ebru Kırmızı ve Hasan Kırmızı’nın yer aldığı oyunun müziklerini ise İskele Belediyesi Müzik Korosu Öğretmeni Ziya Başkal yaptı.

Girne Belediyesi ODA Tiyatrosu’nda gerçekleşen ödül töreninde Direklerarası Seyircileri 7. Çocuk Oyunları Ödülünü İBT Yönetmeni Sami Yakar aldı.