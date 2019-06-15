Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) bünyesindeki "Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu", Ankara’da katıldığı 24.Türkiye Korolar Şenliği’nde konser verdi.

Şef Rana Uluçay yönetimindeki koro, Kıbrıs şarkılarını da seslendirdiği ilk yurt dışı konserinde büyük beğeniyle izlendi.

Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nin kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen 24. Türkiye Korolar Şenliği'nde KKTC’yi temsil eden MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, Türkiye'nin birçok noktasından 117 koro ve 5 bin koro şarkıcı ve yorumcusunun katıldığı şenlikte 6 eser seslendirdi.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu’ndaki konserde koroya piyanoda Atakan Sarı, kemanda Pınar Kırşan ve flütte Gizem Sarp Astan eşlik etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran’da ilk yurt dışı performansını yapan MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, Türkiye'nin en itibarlı korolar şenliklerinden biri olan Türkiye Korolar Şenliği değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilip takdir ve beğeni aldı. Koronun henüz bir yıllık geçmişi olmasının da değerlendirme kurulunu etkilediği kaydedildi.

“Doğru şarkı söylemek, Kıbrıs kültürünü yansıtan şarkıları tanıtmak ve kadının toplumsal sorunlarını dile getiren şarkılar söylemeyi” misyon edinen MAKAMER Korosu, 20 Ocak 2018’de kadının toplumdaki statüsünü vurgulamak, öz güvenini ve yaratıcılığını geliştirmek, ev ortamından çıkıp sosyalleşmesini sağlamak düşüncesiyle müzik eğitimcisi ve koro şefi Rana Uluçay, Erkan Dağlı ve MAKAMER yönetim kurulu öncülüğünde ülkenin ilk kadın korosu olarak kuruldu.

Rana Uluçay'ın şefliğini yaptığı koro geçtiğimiz yıllarda, Dünya Sanat Günü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kıbrıs 3. Uluslararası Koro Festivali, 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Şiddetle Mücadele Günü, Gazimağusa Belediyesi ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nin düzenlediği Korolar Söylüyor Konseri, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi ve Lefkoşa Belediyesi himayelerinde Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde Bellapais Manastırı’ndaki koro konserlerinde yer aldı.