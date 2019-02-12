Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından hayata geçirilecek sokak kütüphaneleri projesine yönelik kitap bağışı kampanyası başladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “paylaşmak güzeldir” diyerek kampanyanın ilk kitap paylaşanlarından oldu.

Başkan Harmancı ayrıca, kitap bağışında bulunan yurttaşlara kampanyaya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitaba erişim olmayan çocuk ve yetişkinlerin kitaba ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile başlattığı projede bağışlanan kitaplar LTB tarafından çocuklar ve yetişkinler için 2 ayrı ebatta yapılacak sokak kütüphanelerine yerleştirilecek.

Kütüphanelere konulacak kitaplar Kütüphaneciler Derneği ile işbirliğinde seçilecek.

Açıklamada, kampanyaya destek olmak isteyen yurttaşların, çocuk kitapları, masallar, romanlar, şiir kitapları, denemeler, dünya klasikleri ve benzeri kategorilerdeki kitapları LTB’DE zemin katta bulunan Halkla İlişkiler Noktasına teslim ederek bağışta bulunabilecekleri kaydedildi.