Kıbrıs Türk fotoğrafçılığının gelişmesinde emeği geçen eski gazetecilerden ve fotoğrafçılardan işadamı Öztan Özatay anısına düzenlenen Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması’nın 12’ncisi için son başvuru 10 Mart’ta kabul edilecek.

Yarışma organizatörü Buket Özatay’ın yaptığı açıklamaya göre, yarışmaya katılacak eserler 10 Mart tarihine kadar elden veya e-mail yoluyla teslim edilmeli.

Eserlerin dijital ortamda CD’de veya USB’de kayıtlı olarak teslim edileceği yarışmada tüm kategoriler için fotoğrafçılar katılım ücreti 75TL (toplamda 100TL) ödeyerek yarışmaya katılacak. Sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların baskısı organizasyon tarafından yapılacak.

Öztan Özatay 12. Fotoğraf Yarışması Sergisi için oluşturulan jüri tarafından beğenilen eserler 28 Nisan -9 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik ile sanatseverlerle buluşturulacak. Başvuru ve detaylı bilgi için oztanozatay@gmail.com adresine elektronik posta gönderilebilir, 0392 223 8969 numaralı telefon aranabilir ya da “Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması” isimli facebook hesabı ziyaret edilebilir.