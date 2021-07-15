Söyleşi ve imza etkinliği

Söyleşi ve imza etkinliği
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Ahmet Şimşek’in “Hammurabi” isimli kitabı için yarın söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek.
Lefkoşa Işık Kitabevi’nde gerçekleşecek etkinlik 19.00’da başlayacak.

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