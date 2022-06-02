Tatar, GKK Bandosu konserini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında dün akşam düzenlenen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun konserini izledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun kurucusu Zeki Taner’in 30. yıl anısına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi'nin (KKTCDOB) iş birliği ile düzenlenen konser; Alb. Hakan Çetin ve Yzb. Murat Menket yönetiminde, Sermin Dikmen Töre ve Tuğrul Enver Töre’nin solistliğinde Bellapais Manastırı’nda gerçekleşti.