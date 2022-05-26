Teslimat ve Kısmet filmlerinin galası yapıldı

Uluslararası alanda pek çok ödül kazanan Kıbrıs Türk yapımı kısa filmler “Teslimat” ve “Kısmet”in galası dün akşam yapıldı. Küçük Kaymaklı Cineplex’te yer alan galaya gösterilen yoğun bir ilgi neticesinde filmler için ikinci gösterim yapıldı.

Gösterim öncesi konuşma yapan “Teslimat” ve “Kısmet” filmlerinin yazar ve yönetmeni Doğuş Özokutan, gösterime katılanlara ve her iki filmin hayata geçmesine katkı koyan tüm ekip üyelerine teşekkür etti. Galayı pandemi nedeniyle uzun bir süre ertelemek zorunda kaldıklarını anlatan Özokutan, filmlerin yerli seyirciyle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özokutan, Kıbrıs Türk Sinemasının uluslararası alanda daha da görünür olabilmesi için ülkedeki filmcilerin daha çok desteklenmesi gerektiğini de vurguladı.

“Teslimat” filminin ana yapımcısı ve “Kısmet” filminin eş yönetmeni Vasvi Çiftcioğlu ise konuşmasında, filmlerin uluslararası başarıları ve ödüllerinden bahsetti. Çiftcioğlu, 2018 yılında çekilen Kısmet’in pandemi nedeniyle Kıbrıs’ta gösterilemediğini ama uluslararası festivaller aracılığıyla 43 ülkede gösterilerek, binlerce seyirciye ulaştığını anlattı. “Kısmet”in Brezilya’dan İzleyici Ödülü aldığını aktaran Çiftcioğlu, 2020 yılında tamamladıkları “Teslimat” filminin ise bugüne kadar 15 ülkede 60 festivalde gösterildiğini ve sekiz uluslararası ödül kazandığını kaydetti.

“Kısmet” ve “Teslimat” filmlerine maddi destek sağlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da, gösterimde kısa bir konuşa yaparak, film ekibine teşekkür etti. İşçioğlu, DAÜ’nün kültür sanata önem verdiğini ve bu alanlarda üretimi desteklemeye devam edeceğini de vurguladı.

- Teslimat

Doğuş Özokutan’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Vasvi Çiftcioğlu’nun üstlendiği “Teslimat” adlı kısa film, dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana, 15 ülkede 60 uluslararası festivalde gösterildi. Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla tamamlanan Teslimat’ın İtalya’dan “İzleyici Ödülü”, Porto Riko’dan “En İyi Kısa Film” ve “En İyi Aktör”, İspanya’dan “En İyi Sosyal İçerikli Kısa Film”, “En İyi Uluslararası Kısa Film”, “En İyi Aktör” ve “En İyi Kısa Film”, ve ABD’den “En İyi Aktör” ödülü olmak üzere toplam sekiz uluslararası ödülü bulunuyor.

İki kez Amerikan Akademi Ödülleri (OSCAR) ve sekiz kez de İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan festivallerde yarışan Teslimat, GOYA’ya akredite festivallerden ödül kazanan ilk ve tek Kıbrıs Türk filmi olma özelliğini taşıyor. Başrolünü İzel Seylani’nin oynadığı film, kızının ameliyat masraflarını karşılamak için, bir grup mültecinin hayatını riske atan bir şoförün hikayesini anlatıyor.

- Kısmet

Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte yönettiği, başrolünü Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser’in paylaştığı “Kısmet” adlı kısa film ise 43 ülkede gösterildi ve pek çok festivalde “İzleyici Ödülü”ne aday gösterildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda 2018 yılında çekilen ve galası pandemi nedeniyle ertelen Kısmet, Brezilya’dan “İzleyici Ödülü” kazanmıştı. Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”, Kasım 2018’de İngiliz Akademi Ödülleri (BAFTA) için ön eleme yapan Leeds Uluslararası Film Festivali’nde de “İzleyici Ödülü”ne aday gösterildi. “Kısmet”, BAFTA’ya akredite bir festivalde yarışan ilk ve tek Kıbrıs Türk yapımı film olma özelliğini taşıyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022, 14:29