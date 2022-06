Tomgüsehan'a roman dalında ödül

Yazar Turgül Tomgüsehan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından Roman dalında ödüle layık görüldü.

Tomgüsehan sosyal medya paylaşında şunları dile getirdi:

“Beni bu ödüle layık gören Kıbrıs Türk Yazarlar Birliğine sonsuz teşekkürler. Bu başarının arkasında olan benim diğer yarın eşim Nermin Tomgusehan iyi ki sen benim hayatımda varsın. Canım çocuklarım her ne yaparsam bilin ki sizler için uğraşıyorum. Size daha güzel daha huzurlu daha mutlu bir gelecek sunmak benim en asli görevim. İnşallah bir baba olarak doğru bir örnek olabilirim. Annem ve babam sizlere minnettarım. Bize aşıladığınız vatan sevgisi her zorluğu aşacak gücü veriyor.. ülkem için çalışmaya, üretmeye her zaman daha iyisini yapabilmek için mücadele etmeye devam edeceğim. “Yeter ki bir ucundan tutalım. Gerisi gelir”