Türkü Müzikali ‘Gelin Tanış Olalım’ Girne’de

Girne Belediyesi, Donkişot Tiyatro yapımı “Tek Kişilik Türkülü Seyirlik” alt başlığını taşıyan “Gelin Tanış Olalım” türkü müzikalini bu akşam saat 20:00’de Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Kongre Salonu’nda izleyicilerle buluşturuyor.

Müzikal, Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım/ İşi kolay kılalım/ Sevelim sevilelim/ Bu dünya kimseye kalmaz” dizelerinin kılavuzluğunda yol alıyor.

20 TL’den satışa sunulan biletler ve bilgi almak için Girne Belediyesi Danışma Masasına, 0392 815 21 19/101 ve Oda Tiyatrosu gişesine 0533 821 21 44 numaralı telefondan ulaşılabilir.