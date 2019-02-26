Türkü Müzikali ‘Gelin Tanış Olalım’ Girne’de

Türkü Müzikali ‘Gelin Tanış Olalım’ Girne’de

Girne Belediyesi, Donkişot Tiyatro yapımı “Tek Kişilik Türkülü Seyirlik” alt başlığını taşıyan “Gelin Tanış Olalım” türkü müzikalini bu akşam saat 20:00’de Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Kongre Salonu’nda izleyicilerle buluşturuyor.

Müzikal, Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım/ İşi kolay kılalım/ Sevelim sevilelim/ Bu dünya kimseye kalmaz” dizelerinin kılavuzluğunda yol alıyor.

20 TL’den satışa sunulan biletler ve bilgi almak için Girne Belediyesi Danışma Masasına, 0392 815 21 19/101 ve Oda Tiyatrosu gişesine 0533 821 21 44 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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