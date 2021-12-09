KKTC yapımı polisiye-suç-gizem üçlemindeki “Vaka Üstüne Vaka” filminin galası salı akşamı Girne Üniversitesi’nde yapılıyor.

Filmin gala gösterimi salı akşamı saat 20.00’de Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kongre Salonu’nda salgın tedbirleri çerçevesinde yapılacak.



Ogan Güntem’in senaryosunu yazdığı ve Mustafa Ersenal, Mustafa Benter, Mahmut Ersin Altay’ın ortak yönetmen olarak yer aldığı “Vaka Üstüne Vaka” filminin yapımcılığını Oya Kutsal üstlendi.Yönetmen Yardımcılığını Ahmet Benter’in, Set Amirliğini Ruslan Elizade’nin, Makyözlüğü Leyla Çağ’ın yaptığı filmde geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor.Başrollerinde Serkan Soyalan, Hamide Gül Dağkıranlar, Asya Eminoğlu ve Ogan Güntem’in yer aldığı filmde Tuğcehan Ören, Evren Mercimekci, Sibel Özmenek, Erkut Coşkuner, Serhat Müderris, İrada Fahri, Seçil Yıldırım, Çağla Kılıç, Maya Kılıç, Ruslan Elizade, Sarp Ulaş Akkaya, Doğukan Kıvılcım Besimler, Oya Kutsal, Aydın Çınaroğlu, Uğurcan Köse, Aykut Gürler, Semra Keçeli, Mete Özdoğdu, Feride Aşık, Eda Kırar ve Sinan Oğuz Demir de rol alıyor. Açıklamaya göre Derman Atik de filmde “konuk oyuncu” olarak yer alıyor.