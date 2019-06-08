Yeni Türkü 15 Haziran’da LTB organizasyonuyla Lefkoşa’da

Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonuyla Türk pop Müziğinin efsane gruplarından Yeni Türkü 15 Haziran Cumartesi günü başkent Lefkoşa’da konser verecek.

Albümleri ve konserleri ile gönüllerde taht kuran özgün müziğin efsanevi grubu Yeni Türkü, Canteen Sandwich Bar ve Papa Bar Nicosia katkılarıyla Uray Sokak’ta (Surlariçi – LTB Otoparkı) müzikseverlerle buluşacak.

Özel gereksinimli bireylerden oluşan LTB Ritm’orkestra yararına gerçekleşecek olan konserde, 17:00’den itibaren katılımcılara çeşitli süprizler sunulacak, bölgede stantlar kurulacak.

Saat 21:30’da başlayacak konserin biletleri 50 TL olup, Papa Bar Nicosia, Canteen Sandwich Bar ile tüm Mardo Şubelerinden temin edilebilir.

LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyeleri konsere ücretsiz katılacak.