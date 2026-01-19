

Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen “kurşunlama” olayıyla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

16 yaşındaki A.K. isimli genç saldırgan ile suça iştirak ettiği iddia edilen zanlılar Ferdi Yıldırım, Ahmet Düzova, Halil Batuhan Eğmez, Ertan Yılmaz ve Burak Gökçek, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarından tutuklanan tüm zanlıların 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Bir önceki duruşmada tutuklanarak mahkemeye çıkarılan Azizcan Göçek ile Hüseyin Karabatak, olayla bağlantılarının olmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldı.

Yargıç Şevket Gazi'nin huzurunda görüşülen davada İddia Makamı adına Savcı Behrat Mavioğlu ile savunma avukatları da hazır bulundu.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Emrah Turgal, olayla ilgili olguları yeniden anlattı.

6 EL ATEŞ ETTİ

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Turgal, olayın 6 Ocak tarihinde, saat 10.21'de, Küçük Kaymaklı bölgesindeki Uluhan Oto Galeri isimli işletmenin önünde meydana geldiğini söyledi.

Polis, 16 yaşındaki A.K.'nin, Uluhan Oto Galeri önünde 6 el ateş ederek, oto galeri çalışanları Eyüp Bilgi ile Hidayet Duran'ın ağır yaralanmasına ve bazı araçların da hasar görmesine sebep olduğunu söyledi.

EMARELER TOPLANDI

Polis Memuru Emrah Turgal, zanlılar Ahmet Düzova, Halil Batuhan Eğmez ve Ertan Yılmaz ile halen aranan şahısların temin ettiği beyaz renkli "plakasız motosiklet" ile zanlı Ferdi Yıldırım ve halen aranmakta olan başka şahısların temin ettiği motosiklet kaskı ve tabancaların 16 yaşındaki genç saldırgan A.K.’nin tasarrufunda bulunduğunu söyledi.

Oayda kullanılan motosikletin yanı sıra, motosiklet kaskı, iki tabanca, iki şarjör ve 15 canlı merminin emare alındığını belirtel Turgal, meseleyle ilgili tutuklanan 16 yaşındaki A.K ile Ferdi Yıldırım'ın birkaç kez mahkemeye çıkarıldığını aktardı.

Polis, zanlı Ahmet Düzova’nın Beyarmudu’nda, zanlı Halil Batuhan Eğmez'in Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, zanlı Ertan Yılmaz'ın İskele’de, diğer zanlının ise ikametgahında tespit edilip tutuklandıklarını dile getirdi.

HALEN ARANAN ŞAHISLAR VAR

Meseleyle ilgili aranan başka şahısların da olduğunu belirten Turgal, alınması gereken birçok ifadenin daha olduğunu belirterek, tüm zanlıların 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma avukatlarının 4 günlük tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Yargıç Şevket Gazi ise bunun üzerine istenilen 4 günlük tutukluluk emrini verdi.