TBMM Başkanı Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile yaptığı iftar programında gündemi değerlendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye’nin bütün sorunlarının çözüm yeri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenebileceğini belirtti.

Gerektiği zaman kendilerinin de devreye girerek bu konuyla ilgili meselenin şeffaf, açık, samimi bir şekilde yürütülmesini sağalayacaklarını kaydeden Numun Kurtulmuş, Meclis'in de üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti;

Terör belasının Türkiye’nin gündeminden kaldırılması, hatta Orta Doğu’nun gündeminden kaldırılması ve Türkiye’de birliğin, beraberliğin, iç kalenin tahkim edilmesiyle birlikte geniş coğrafyamızda da birlik ve beraberliğin sağlanması zorunludur, akıl bunu gerektirir. Terörle irtibatlı bir siyasete, dünyanın hiçbir yerinde müsaade edilmez. Terörsüz Türkiye istikametindeki adımlar atıldı, İmralı’dan çağrı da geldi. PKK’yla irtibatlı, iltisaklı diğer örgütlerin de tamamen silah bırakmasıyla birlikte Türkiye bu belayı tarihin çöplüğüne atmış olacak.

"İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur"

Türk medyasının terörsüz Türkiye hedefi konusunda ortak makul bir çizgide durduğunu belirten Kurtulmuş, "Umarım ki, siyaset de ortak makul bir çizgide durur ve bunun bir an evvel sonlandırılması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. Bu, polemik mevzusu yapılacak bir konu değildir. Burada ısrarla vurgulamak istediğim şey şudur. Özellikle İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur. Daha İmralı sürecinin ilk adımı dahi atılmamışken, ondan bir sene, hatta 1,5 sene evvel anayasa meselesini Meclis’in 28. Dönemi’nin açıldığı ilk günden itibaren gündeme getirmeye başladık, dolayısıyla ikisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım." ifadelerini kullandı.

"Çözümün uluslararası hukuk çerçevesinde olması gerektiğini savunduk"

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık 16 ay sürdürdüğü saldırılara ilişkin, "İsrail’in saldırganlığı karşısında hep uluslararası hukuka, uluslararası hukukun Filistin halkına vermiş olduğu haklara referans vererek, çözümün uluslararası hukuk çerçevesinde olması gerektiğini savunduk. Bu pozisyonumuz Türkiye’yi birçok konuda haklı noktaya getirmiştir." dedi.

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, 3-4 temel alandaki tekliflerin önem kazandığını belirterek "Bunlardan birincisi hak ve özgürlükler. Hak ve özgürlüklerin genişletilerek yeniden yorumlandığı bir anayasanın olmasının doğru olduğu kanaatindeyim. İkincisi, yargı arasındaki hem yargı hiyerarşisi hem de yargının nasıl çalışacağıyla ilgili tekliflerin yapılması, olgunlaştırılması. Cumhurbaşkanının yetki, görev ve sorumlulukları cumhurbaşkanlığı sistemi dolayısıyla ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki, görev ve sorumlulukları. Bu dört ana başlığın esas olduğu bir metnin ortaya çıkması mümkündür. Zor olduğunu biliyorum ama inşallah sonucu alırız." diye konuştu.