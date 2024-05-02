Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasa görüşmelerine devam ediyor. Kurtulmuş, DEM Parti Grubunu ve Saadet Partisi Grubu'nu ziyaret etti.



İlk görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa turu çerçevesinde bugün de ilk olarak DEM Parti Grubunu ziyaret ederek DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alınacak. Kurtulmuş, ortak çalışma ve uzlaşının önemini bir kez daha vurgulayacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerden öncelikle kendi çalışmalarını yapmalarını isteyecek.

Partiler çalışmalarını yaz döneminde tamamlarsa önümüzdeki yasama yılında çerçevenin ortaya çıkması ve ortak komisyon kurulması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa çalışmaları çerçevesinde Saadet Partisi Meclis Grubu'nu da ziyaret etti.

Anayasa çalışmaları kapsamında Meclisteki siyasi parti gruplarını ziyaret eden Kurtulmuş'un bugün DEM Parti'den sonra ikinci durağı Saadet Partisi Meclis Grubu oldu.

Kurtulmuş, ziyaretinde Saadet Partisi Grubu Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ile görüştü.

Kurtulmuş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada anayasa konusunda Saadet Partisi Grubu'nun fikirlerini aldıklarını söyleyerek, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti.