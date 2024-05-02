TürkiyeErdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüşmüştü.

Son olarak, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda diğer siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu Mermerli Salon'daki bayramlaşmada bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesinde sıcak başlıklar olacak.

Sivil anayasa için Meclis'te görüşme trafiği başladı. Görüşmede, yeni anayasa çalışmalarındaki son durumun ele alınması bekleniyor.