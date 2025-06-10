Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4,5 büyüklüğünde depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kütahya Valisi Musa Işın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Simav ilçesi olduğunu hatırlattı.

Güvenlik güçleri ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Işın, "Depremde sahadaki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar olumsuz herhangi bir hadise yoktur. Can ve mal kaybımız intikal etmemiştir." dedi.

Işın, yetkili kurumların kontrol çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.