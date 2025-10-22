Meteoroloji Dairesi, 21-27 Ekim 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre, 22 Ekim Çarşamba günü hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Kuzey Sahil ve Beşparmak bölgelerinde ise yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 28-31°C, sahillerde ise 24-27°C dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgârın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.