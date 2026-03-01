İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkeye saldırılarını sürdüren ABD-İsrail'i "daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracaklarını" belirtti.

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dün İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e füzeler fırlattı ve bu füzeler onlara zarar verdi. Bugün ise onları daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı.