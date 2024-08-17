1974 Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında özgürlüğe kavuşan Lefke’nin kurtuluşunun 50’nci yıl dönümü dün akşam törenlerle kutlandı, şehitler anıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ikinci harekatın sonunda, KKTC’nin sınırlarının çizilmesinin, Kıbrıs Türkü’nün tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Törenlere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, devlet ve hükümet yetkilileri, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, askeri erkan ve sivil toplum örgütleri katıldı.

İlk tören Kemal Özalper Şehitliği’nde, ikinci tören ise Lefke Atatürk Parkı’nda yapıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenkler sunumuyla başladı. Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından, Şehitlik Özel Defteri imzalandı.

Tören, konuşmaların ardından Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi gösterisi ve resmi geçitle tamamlandı.

-Cumhurbaşkanı Tatar

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında 50 yıl önce Lefke’nin kurtulduğunu belirterek, diğer bölgelerin de kurtarılmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırların çizildiğini söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün acılı günlerden geçtiğine ve geçmişinin fedakarlıkla dolu olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şehitleri rahmetle andı, gazileri ve bölge halkını yad etti.

Kıbrıs Türkü’nün Mehmetçik ve Mücahitlerin mücadelesiyle özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştuğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur, barış ve güven içinde yaşanıldığını vurguladı.

Osmanlı kasabası Lefke’nin portakal, ceviz, hurma ve diğer doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Üniversitesi’nin bölgeye büyük katkıları olduğunu kaydetti.

Lefke Bölgesi’nin kalkınması ve gelişmesi için devletin gayret gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan yollar sayesinde Lefke’ye ulaşım süresinin kısaldığını dile getirdi.

Anadolu’dan gelen suyun tarımsal faaliyetlerde kullanılmasının yanı sıra diğer alanlarda kullanılmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe umut ve güvenle bakıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında Lefke bölgesine hizmet veren tüm belediye başkanları, milletvekilleri ve kanaat önderlerine teşekkür etti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Lefke şehitliğindeki şehitleri anarak, “Şehitlerimiz bedel olarak canlarını ortaya koydu” dedi. Kaya konuşmasında ayrıca, bölgedeki sorunları da dile getirdi.