1974 Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında özgürlüğe kavuşan Lefke’nin kurtuluşunun 50’nci yıl dönümü törenlerle kutlanacak.
Lefke Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre, 16 Ağustos Cuma günü Lefke’de iki tören düzenlenecek.
İlk tören saat 18.00’de Kemal Özalper Şehitliği’ne olacak. Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak törende, Şehitlik Özel Defteri de imzalanacak.
Lefke’deki ikinci tören saat 18.45’te Lefke Atatürk Parkı’nda yapılacak.
Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak törende; şiir okunacak, konuşmalar yapılacak, Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi gösteri sunacak. Tören resmigeçitle son bulacak.
Editör: Burhan CANBAZ