Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, 9 Şubat 2025 tarihinde saat 00.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki Ahmet Can Kepenek hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, 22 yaşındaki Tahsin Yamaner, yönetimindeki YM 003 plakalı araç ile aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde batı istikametine doğru seyrederken, Gönyeli’de faaliyet gösteren Onan Ltd önlerine geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Can Kepenek’e çarptı. Sürücü, kazanın ardından durmayarak olay yerinden kaçtı.

Kepenek, çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücüyü aynı gün saat 05.00 sıralarında Lefke’de tespit ederek tutukladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.