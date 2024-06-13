Lefkoşa kanalizasyon şebekesinin eski ana taşıyıcı hattında (Trunk E) kritik durumdaki üç bölümün yenilenmesi için çalışmalara başlanıyor.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından verilen bilgiye göre Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülecek projenin, Lefkoşalıların sağlık ve güvenliğinin sağlanması için atılan hayati bir adım olduğu kaydedildi.

Yenileme çalışmalarının şehir içi, ara bölge ve Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi'ne kadar uzanan doğu bölümü olmak üzere üç bölümde yapılacağı ifade edilen açıklamada, çalışmaların 846 metre uzunluğundaki "Eski ana kanalizasyon taşıyıcı hattının" bulunduğu şehir içi bölümünde başlayacağı belirtildi.

Çalışmaların 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında yapılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi: “Bu alan Mehmet Akif Caddesi'nin (Dereboyu) Kumsal Parkı'nın başlangıcından alışveriş merkezinin sonuna (Gültekin Şengör Caddesi'ne dönüşe) kadar olan kısmını kapsıyor. Şehir içi bölümü için yapılan sözleşme yaklaşık 1 milyon euro tutarındadır. Bu aşama, acil önem taşıyan risklerin azaltılması ve Lefkoşa'nın atık su yönetim sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması açısından kritik önem taşıyor.”

-Rozsa: “Çalışmalar atık suyun Lefkoşa Atıksu Arıtma Tesisi'ne güvenli ulaşımı için kritik önem taşıyor”

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteği Genel Müdür Vekili Judit Rozsa’nın çalışmaların tüm Lefkoşa halkının ürettiği atık suyun güvenli bir şekilde iki toplumlu Lefkoşa Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştırılarak arıtılması açısından kritik önem taşıdığını kaydettiği belirtilen açıklamada “Hem kanalizasyon şebekesi hem de Atıksu Arıtma Tesisi, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında yaklaşık 40 yıldır devam eden iyi bir ortaklığın kanıtıdır. Avrupa Komisyonu, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştıran bu ortak çabayı desteklemekten memnuniyet duymaktadır." denildi.

-Khaydarov: “Hattın yenilenmesi Lefkoşa’nın tamamı için önemli”

UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov’un ise Lefkoşa kanalizasyon şebekesinin eski ana taşıyıcı hattının yenilenmesinin, Lefkoşa'nın tamamı için son derece önemli ve her iki topluma da fayda sağlayacak bir altyapı projesi olduğunu söylediği belirtilen açıklamada, Khaydarov’un “Bu proje, Lefkoşa halkının refahını artırma konusundaki taahhüdümüzü göstermektedir. Ayrıca, BM Şartı ile uyumlu olarak, herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerinin yanı sıra sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almayı amaçlayan sürdürülebilir kalkınma amaçlarındaki 6. amacı da destekliyor” şeklinde konuştuğu yer aldı.

“1986 yılında iki toplumlu bir girişim olarak inşa edilen Lefkoşa kanalizasyon şebekesi eski ana taşıyıcı hattının (Trunk E) asbest borularla inşa edildiği kaydedilen açıklamada şu bilgiler verildi:

“2000 yılında, boruların çürümesi nedeniyle kanalizasyon hattının 2 kilometrelik bir bölümü değiştirilmişti. 30 yılı aşkın bir süredir hizmet veren mevcut asbest boruların kalan kısımları kritik durumdadır. Bazı kısımları çökmek üzere olan şebekede bir takım acil onarımlar yapılmış olsa da potansiyel tehlikeleri önlemek için 4 bin 200 metre uzunluğundaki boruların değiştirilmesi gerekiyor.”