Lefkoşa’da bir barın önünde iki bar görevlisini bıçaklayan şahıs tutuklandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis basın bültenine göre, 183 miligram alkollü içki tesiri altındaki E.K. (E-21), bugün saat 03.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir barın önünde, kendisini mekandan dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, bıçakla, barın güvenlik görevlisi K.P.’yi (E-25) sol göğüs kısmından ağır şekilde yaraladı.

“Taammüden adam öldürmeye teşebbüs eden” şahıs, daha sonra bıçağı yine barda çalışan Y.U.’ya (E-22) doğru sallayıp sol omuz kısmından yaralanmasına sebep oldu.

Olayda yaralanan K.P. ve Y.U., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

E.K. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.