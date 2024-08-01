Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, başkent Lefkoşa’da ve ilçe merkezlerinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlamaları, başkent Lefkoşa’da saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Ardından saat 10.00’da Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda ve Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenlere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ile askeri erkan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile üyeleri yanı sıra diğer bazı derneklerden temsilciler katıldı.

Törenler, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar’ın anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törenlerde, GKK Komutanı Tümgeneral Aytaç, Atatürk Anıtı’nda ve Şehitler Anıtı’ndaki Anıt Özel Defterlerini imzaladı.

Atatürk Anıtı’nda yer alan törende, Üsteğmen Ramazan Koçak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

-GKK Komutanı Atatürk Anıtı’nda Anıt Özel Defteri’ni imzaladı

GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Atatürk Anıtı’nda Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Lider Atatürk,

Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 48’inci kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunda bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Mücahit Kıbrıs Türk halkı; bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi sonucunda haklı davasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Kahraman Kıbrıs Türk halkının kurmuş olduğu Cumhuriyet, Anavatan Türkiye ile birlikte ilke ve inkılaplarınızdan aldığı güç ve ışıkla, çağdaş medeniyet yolunda, akıl ve bilimden ayrılmadan yürümeye devam etmektedir.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak bizler; yüksek disiplin, üstün donanım ve çağın gereklerini takip ederek, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne göz dikenlerin karşısında bir kalkan olarak durmaya, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için görevimize ölürsek şehit, kalırsak gazi düsturu ile devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anarken, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”

-GKK Komutanı Şehitler Anıtı’ndaki Anıt Özel Defteri’ni imzaladı

Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törende GKK Komutanı Tümgeneral Aytaç, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 48’inci kuruluş yıl dönümünde bir kez daha manevi huzurundayız.

Atalarımızın 453 yıl önce kanlarıyla sulayarak vatan yaptığı bu topraklardan, Kıbrıs Türkü’nü silmek isteyenlere karşı 66 yıl önce başlattığınız mücadelenin devamı olarak özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın daimi bekçisi olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 48’inci kuruluş yıl dönümünün kutlamasını sizlere borçluyuz. Bizler, asil kanlarınızla suladığınız bu vatan topraklarına sahip çıkarak sizin hatıralarınızı her daim taze tutacağız.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak; emsalsiz mücadelenizden aldığımız güçle, aziz hatıranızı sonsuza dek yaşatma ve emanet ettiğiniz değerleri her zaman koruma azim ve kararlılığındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygı, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”

-Üsteğmen Koçak’ın Atatürk Anıtı’ndaki törendeki konuşması

Atatürk Anıtı’ndaki törende, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Üsteğmen Ramazan Koçak, konuşmasında, “Bugün, Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 453’üncü, Kıbrıs Türk’ünün güvencesi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun ise 48’inci yıl dönümlerini aynı günde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek, Kıbrıs tarihine yön veren gelişmelerin yıl dönümü olan 1 Ağustos'un önemine değindi.

1571’de Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildiğine, 1878’de adanın yönetiminin geçici olarak İngiltere’ye devredildiğini, 1914’te 1’inci Dünya Savaşı’yla İngiltere’nin adayı tek taraflı ilhak ettiğini anlatan Koçak, İngiliz yönetimi döneminde Rumların Enosis ideallerine karşı Kıbrıs Türk’ünün varoluş mücadelesi verdiğini anlattı.

Koçak, 1955’te Rumların kurduğu EOKA’nın Kıbrıs Türkü’nün varlığını tehdit etmeye başladığını ve yok olma tehlikesinde olan Kıbrıs Türk halkının 1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kurduğunu belirtti.

Rum-Yunan ikilisi tarafından Kıbrıs Türkü’ne baskı ve zulümlerin arttığını anlatan Koçak, Türkiye’nin Garanti Antlaşmasından doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974’te Barış Harekatı’nı icra ettiğini, Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturduğunu, adaya barış getirdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin nişanesi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 1 Ağustos 1976’da misyonunu tamamladığını ve devletin silahlı gücünün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştüğünü belirten Koçak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bir askeri güç olarak KKTC’yi egemen eşit iki devlet anlayışını destekleyerek savunmaya devam ettiğini vurguladı.