Kermiya’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 90 gram uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gece saat 21.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, K.E.E’nin (E-35) tasarrufunda yaklaşık 90 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Akabinde meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen T.I.S’nin (E-34) ikametgahında yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, polisin soruşturması ise devam ediyor.