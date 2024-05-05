Lefkoşa Küçükkaymaklı’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda tabanca bulundu.

Polis Basın Bültenine göre, B.E.’nin (E-30) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada bir 9 mm çapında tabanca ve şarjörü ile 4 canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.H. (E-27) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de kumarhaneye girmesi yasak dört kişi tespit edildi

İskele’de faaliyet gösteren bir kumarhanede polis tarafından yapılan kontrolde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak dört kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-İkamet izinsiz 1 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.