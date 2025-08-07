Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Haspolat’ta bulunan şantiye alanına akım temin projesi nedeniyle Lefkoşa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını belirtti.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, Haspolat Arıtma Tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi, Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd. ile Hurdacılar Bölgesi ve çevresindeki su kuyularına 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.