Polonya'nın tecrübeli golcüsü Robert Lewandowski, EURO 2024'te ilk maçını kaçırıyor.

Polonya'nın Türkiye ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Lewandowski ile ilgili kötü haber geldi.

Tecrübeli golcü EURO 2024'ün ilk maçında oynayamayacak.

Polonya Milli Takım Doktoru Jacek Jaroszewski, yıldız oyuncu Robert Lewandowski'nin biceps kasığında yırtık olduğunu ve şampiyonanın ilk maçı olan Hollanda karşısında forma giyemeyeceğini bildirdi. Jaroszewski, "Robert Lewandowski'nin biceps femoris kasığında yırtık var, turnuvanın ilk maçında olmayacak. Lewandowski'nin Avusturya'ya karşı ikinci maçta oynayabilmesi için her şeyi yapıyoruz" dedi.