Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 102'ye yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırılardaki can kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 2 Mart Pazartesi sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 102'ye yükseldiği, 638 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca hastanelere daha fazla yaralı ulaştıkça bu bilançonun artacağı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini duyurmuştu.