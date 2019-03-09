Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade Sunal’dan sevindiren haber

Yeşilçam'ın efsanesi rahmetli Kemal Sunal'ın 41 yaşındaki oğlu Ali Sunal'ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Güldür Güldür Show’un sunucusu Ali Sunal’ın baba olma heyecanı yaşadığı öğrenildi. Ali Sunal, 2018 senesinin Mart ayında avukat sevgilisi Nazlı Kurbanzade ile hayatını birleştirmişti.

ALİ SUNAL’IN KIZI OLACAK

Medyatava’nın haberine göre, bebek sahibi olmayı çok isteyen ve basın mensuplarına bunu sıklıkla dile getiren Sunal çiftinin bebek beklediği iddia edildi. Nazlı Kurbanzade Sunal’ın 4 aylık hamile ve bir kız çocuğu dünyaya getireceği şuan magazin kulislerinde konuşuluyor.