Kıbrıs’ın ünlü sanatçılarından Mehmet Karadal yeni klip çalışmasını çıkarmak için gün sayıyor. Ünlü sanatçı ilk çıkış zamanlarındaki heyecanı, her yeni çalışmasında da yaşadığını anlattı.

Ünlü sanatçı Karadal yaptığım eserler benim zevkime hitap ediyor. Bu şöyle tutar, şöyle olmuş, şöyle bir ritim olsun diye, böyle şeylere hiç takılmam. İçimden geleni yapıyorum. Hatta bana bundan dolayı eleştiriler de gelmiştir. Herkes başka şey yapıyor, sen başka şey yapıyorsun diyor sanat çevreleri. Ama görüyoruz ki şimdi, kalpten çıkan şeylerin izi çok oluyor.

Emin adımlarla müzik piyasasındaki yoluna devam eden Kıbrıslı ses sanatçısı Mehmet Karadal; “Yeni bir serüvenin peşinde olduğum için Dillirga’nın Yolları parçasını özgün bir yorumla yeniden ele aldım. Bu yaklaşımım müzikseverler tarafından büyük bir ilgi gördü. Yapacağım çalışmalarla birlikte bu ilginin devam edeceğini düşünüyorum.” Sözleriyle gelecek çalışmalarında da farklılıklara imza atacağının sinyalini veriyor. Sevilen sanatçı; “Klibimde bu kez Kıbrıs kültürünü yansıtan bir parçaya yer verdim. Artık yapacağım her albümde en az bir Kıbrıs türküsüne de yer verme kararı aldım.”

Mekan olarak Kıbrısımızın güzel doğasını tercih ettik. Renkli ve oldukça beğenilen bir klip ortaya çıktı. Sözü Bülent Favzioğlu’na ve Bestesi de Turgay Salim’e ait olan Dillirga’nın Yolları klibimle iki tarihi figür eski taş fırınlarımız ve eski köy evlerini seçtik.” sözleriyle aslında klip çalışmasıyla da yeniliklere imza attığına dikkat çekiyor. Yeni çalışmalarına dair de bilgi veren Ünlü sanatçı Karadal; “Yeniliği arama arzum da durmadan devam ediyorum. Şu an yürüttüğümüz çalışma ile yöresel ve global bir müzik tarzını Kıbrıs müziğine başarılı bir şekilde entegre etmek istiyorum. Amacıma ulaşırsam yeni bir ilke imza atmış olacağım.” ifadeleriyle hayranlarını heyecanlandırarak açıklamalarda bulundu.

Ses sanatçısı Karadal, “Yetkililere seslenmek istiyorum, sponsorluk yasasını bir an önce güncelleyip daha uygulanabilir bir yapıya kavuşturmalarını diliyorum. Ben ve benim gibi birçok sanatçı burada çok zorlanıyor. Türkiye'ye gidip albüm çıkaramıyoruz, kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavuruyoruz. Bu yasa ile birçok sanatçının da önü açılır” şeklinde açıklamalarını sonlandırdı.