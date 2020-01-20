Banu Alkan, hayatına girebilecek erkekte aradığı özellikle sıraladı: Yakışıklı, temiz ve mis kokulu

Estetik hakkında bilgi almak için bir kliniğe giden Banu Alkan, sohbet ettiği muhabirlere hayatında birinin olmadığını söyledi. Hayatına girebilecek kişiyi anlatan Alkan, "Yakışıklı, temiz bir insan ve mis kokulu olmalı" dedi.

Afrodit Banu Alkan, son zamanların estetik modası ''Temporel ip askı yüz germe tedavisi ''hakkında bilgi almak için Kadıköy'deki bir merkeze gitti.Kendisini bekleyen gazetecilerle sohbet eden Alkan, Bülent Ersoy'u kızdıracak bir çıkışta bulundu.

"BÜLENT ERSOY'A ISTAKOZ YEMEYİ BEN ÖĞRETTİM"

Banu Alkan'a, yılbaşında kulisine İspanya'dan ıstakoz isteyen Bülent Ersoy soruldu. Alkan "Bülent Ersoy ıstakozu benden öğrendi. Vietnam'da nasıl ıstakoz yenileceğini ona ben gösterdim. Ben kulise salmon (somon), eski bir mikrofon ve de sadece su istiyorum. Ben masrafsızım" dedi.

GÜZELLİK SIRLARINI ANLATTI

Dr. Yalçın Gürsoy ve Okan Ökmen'den temporal ip askı yüz germe tedavisi hakkında bilgi alan Banu Alkan " Türkiye'deki tek estetiksiz ünlü kadınım, 32 dişim bile bana ait" dedi ve güzellik sırlarını şu şekilde anlattı: "Benim güzellik sırlarım; önce çok iyi uyku, oksijeni yüksek ortam, iyi beslenmek, stresten kaçmak ve son olarak gül kokulu sabunla çenemden yukarı doğru ovarak banyo yapmak..."