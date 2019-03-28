Beren Saat boşanma iddialarını yanıtladı

Başrolünde Beren Saat’in yer aldığı Netflix’in ikinci Türk projesi 'Atiye’nin Oyuncu Beren Saat, hakkında çıkan boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi.çekimleri başladı.

Beren Saat, önceki akşam yaklaşık sekiz saat süren çekimler için Nişantaşı’ndaydı. Gece 23.00’te biten set sonrası keyifli olduğu görülen oyuncu, "Dört gündür çalışıyoruz, çok güzel gidiyor” dedi. Eşi Kenan Doğulu’yla ayrılacakları ve 28 Mart’ta boşanacakları haberleri hatırlatılan Saat, "Öyle bir şey yok!" diyerek, boşanacakları iddialarını yalanladı.

MESUT YILMAZ-MİLLİYET