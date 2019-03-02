Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? 

Beren Saat'in paylaştığı doğum günü mesajı sonrası Kenan Doğulu ile evliliğinde kriz yaşadığı öne sürüldü. 2. sayfa programının haberine göre ise ikilinin boşanma aşamasında olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde 35. yaşına basan Beren Saat, sosyal medya hesabından bir doğum günü mesajı paylaşmış, bu mesajda ilk aşkı Efe Güray'dan da bahsetmişti. Saat, eşi Kenan Doğulu'ya ise satırlarında yer vermemişti.

Mesajında, "Bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde" sözlerine yer veren ünlü oyuncunun bu mesajı sosyal medyada 'evlilikte kriz var' iddialarına neden oldu.

Kenan Doğulu'nun geçtiğimiz senelere göre bu yıl eşinin doğum gününü kutlamaması da iddiaları güçlendirdi.

Son olarak 2. Sayfa programında Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun boşanma aşamasında olduğu öne sürüldü.

Doğulu’nun evliliğini kurtarmak için çaba sarf ettiği ancak Saat’in boşanmak istediği belirtildi.