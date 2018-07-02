BRIGITTE NIELSEN: UZUN BİR YOLDU, BUNA DEĞDİ

54 yaşında anne olan Brigitte Nielsen bebeğiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

Brigitte Nielsen ve 39 yaşındaki İtalyan eşi Mattia Dessi’nin bir kız çocuğu oldu. "Rocky 4" ve "Kobra" filmleriyle ünlenen Nielsen ve eşi Dessi, Los Angeles’ta dünyaya gelen bebeklerine 'Frida' ismini verdi.

54 yaşında anne olan Brigitte Nielsen, Frida adını verdiği kızıyla fotoğrafını "Uzun bir yoldu, buna değdi" notuyla paylaştı.

İkinci eşi Amerikalı aktör Sylvester Stallone olan Nielsen, 5’inci eşi Dessi ile 2006 yılında evlenmişti.