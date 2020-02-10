Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Bir süredir adının anıldığı Serenay Sarıkaya ile Atina'da görüntülenen Cem Yılmaz, Türkiye'ye gelir gelmez gönüllü magazincilere yakalandı. Serenay Sarıkaya hakkındaki sorulara sinirlenen Yılmaz, kendisini görüntüleyen kişiye tepki gösterdi.

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile uzun süren ilişkisini bitirdikten sonra adının anıldığı güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Atina'da görüntülendi. Sarıkaya ile kısa süreli tatil yaptıktan sonra ülkeye dönen komedyen kendisini görüntüleyenlere tepki gösterdi.

"SEN KİMSİN BİRADER?"

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve magazin haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından üst üste ikinci kez görüntülendi. Bugün tek başına Türkiye'ye gelen Yılmaz, gönüllü magazincilere yakalandı. Gergin olduğu gözlenen Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ilgili soruları duyunca kendisini görüntüleyen kişiye "Sen kimsin birader?" diyerek tepki gösterdi.

"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"

Cem Yılmaz ile ilişkisini Serenay Sarıkaya'nın bitirdiği konuşulan Defne Samyeli ise önceki akşam sahne aldığı mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte görüntülenmesini hatırlatması üzerine açıklama yapan Samyeli, "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi.