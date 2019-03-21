Cem Yılmaz'dan 300 bin liralık bağış

Komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisinden elde edilen gelirle Down Sendromu Derneği'ne bağışta bulunduğunu açıkladı.

Cem Yılmaz, stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ı sergilemeye tam gaz devam ediyor.

Ünlü komedyen, Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile gönülleri fethetti

Yılmaz, gösterisinin geliriyle bağışta bulunduğunu belirterek, 'Bu akşamki gösterimizde,seyircim Down Sendromu Derneği'ne 300.000 TL gelir sağlamıştır. Her birinize tek tek teşekkür ederim.' dedi.

Öte yandan, Cem Yılmaz'ın yaptığı bağışı seyircilerine atfetmesi de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir topladı.