Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ aynı sahnede

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ aynı sahnede

     

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile sevilen müzik grubu MFÖ, Ankara'da düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ aynı sahnede

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce tertiplenen konser, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ aynı sahnede

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsü, şarkılarını senfonik yorumla seslendirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra milletvekilleri ve binlerce davetli konseri ilgiyle dinledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ aynı sahnede

MFÖ, Şef Turhan Yükseler'in yönettiği orkestra eşliğinde dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.
 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ aynı sahnede

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