Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın kendisini takipten çıkarmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı

Cem Yılmaz'ın kendisini Serenay Sarıkaya ile aldattığını söyleyerek günlerdir konuşulan Defne Samyeli, dün akşam Nişantaşı'nda sohbet ettiği muhabirlerden Yılmaz'ın kendisini takipten çıkardığını öğrendi. Olay karşısında şoke olan Samyeli ne diyeceğini bilemedi.

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ile komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Yılmaz'ın kendisinden ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamasıyla büyük şaşkınlık Samyeli, Yılmaz'ın Instagram'da kendisini takip etmeyi bıraktığını duyunca tepkisini belli etmeden duramadı.

"BENİM HABERİM YOK"

Dün akşam Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Samyeli muhabirin "Cem Bey sizi takipten çıktı siz hala takip ediyorsunuz?" sorusuyla afalladı. Bir an ne diyeceğini bilemeyen Samyeli, "Öyle mi benim haberim yok. Bu konuları konuşmak istemiyorum" dedi.