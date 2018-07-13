EN YENİ INSTAGRAM TRENDİ “BARBİE DURUŞU” POZU

Instagram'da önce ünlülerin verdiği sonra da onları takip eden kadınların taklit ettiği pozlar tüm dünyaya yayılıp yeni moda akımları başlatıyor. Bunların en yenisi ise "Barbie pozu" vermek...

Önce ünlüler poz veriyor...

Sonra bunu sosyal medya hesaplarından; özellikle de Instagram'dan paylaşıyorlar.

Milyonlarca takipçili bu hesapların yaptığı her şey bir anda hem olay hem de moda oluyor.

Sırrı ise şu: Bir bacağınız diğer bacağınızın önünde olacak şekilde poz veriyor ve vücudunuzu birazcık yukarıya doğru esnetiyorsunuz.

Peki bu pozu neden veriyoruz kızlar?

Çünkü böylece hem fiziğimiz daha ince görünüyor hem de boyumuzun daha uzun olduğu algısını yaratıyoruz.

Mayo-bikini giymeye başladığımız bu günlerde daha ne isteriz zaten... Denemesi bedava.

Instagram'da önce ünlülerin verdiği sonra da onları takip eden kadınların taklit ettiği pozlar tüm dünyaya yayılıp yeni moda akımları başlatıyor. Bunların en yenisi ise "Barbie pozu" vermek...

Sonra bunu sosyal medya hesaplarından; özellikle de Instagram'dan paylaşıyorlar.