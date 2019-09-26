Gülşen, siyah cesur elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Modacı Cengiz Abazoğlu'nun defilesinde sahneye çıkan şarkıcı Gülşen, derin sırt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle yürek hoplattı.

Ünlü modacı Cengiz Abazoğlu, Çırağan Sarayı'nda Sonbahar-Kış 19/20 defilesi gerçekleştirdi. Güzel modellerin podyumda yürüdüğü defilede şarkıcı Gülşen de sahne aldı. Şarkıcının cesur kıyafeti ise herkesi şaşkına çevirdi.

KIYAFETİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Ünlü şarkıcı, derin sırt ve göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gülşen, sahneye hazırlanırken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Gülşen, cesur göğüs dekolteli elbisesi ve pozlarıyla takipçilerinden de tam not aldı. Bir çocuk annesi Gülşen, düzgün fiziğiyle podyuma çıkan mankenleri aratmadı.

KİLO ALAMADIĞI SÖYLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Gülşen, son dönemlerde kilo alamadığı yönündeki iddialar için "Poponuzdan uydurmayın" demişti.

İşte Gülşen'in cesur kıyafetiyle verdiği pozlar...