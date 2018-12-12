Hadise eleştirilere yanıt verdi

45. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği kıyafet nedeniyle eleştiri oklarına hedef olan Hadise, sosyal medyadan açıklama yaptı 45.Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En iyi klip' dalında ödül kazanan Hadise'nin kıyafeti sosyal medyada alay konusu olmuştu. Baştan aşağı Dior marka giyinen Hadise, bu görünüme yaklaşık 40 bin lira harcamıştı.

Hadise, kendisine yapılan sert eleştirilere Instagram hesabından hem İngilizce hem de Türkçe olarak yanıt verdi.

İŞTE HADİSE'NİN ELEŞTİRİLERE CEVABI "Dikkatimi çeken bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden? Bir ödül töreni yaşadık, herkes içinde mutlu olduğu ve güçlü hissettiği kıyafetleri giydi. Beğenmemek ve eleştirmek ayrı, kimse beğenmek zorunda değil ama neden hep kadın sanatçıları, oyuncuları konuşuyoruz? Kilo almış, göğsü fırlamış, frikik vermiş gibi onlarca iğrenç yorum!

'TÖRENE KATILAN ERKEKLERİN KIYAFETLERİ NEDEN HİÇ KONUŞULMUYOR' Bu törene katılan erkekler neden hiç konuşulmuyor? Göbekleri, dökülen saçları, giydiği kıyafetler? Erkek yorumcular törene katılan erkekler hakkında rencide edici yorumlarda bulunmuyor. Hiç okumadım! Kadın olarak birbirimizi aşağılamayı bırakıp desteklemeye başladığımızda daha güçlü olacağız. Özgür bir ülkeyiz herkes yorum yapsın ama alay etmesin, rencide etmesin!

Kadına şiddete hayır dediğimiz en yoğun dönemde kadınlar bu şiddeti başka kadınlara uygulamasın! Artık buna dur deme zamanı gelsin! Ben bu durumların kadının özündeki zarafet olgusuyla bağdaşmadığını düşünüyorum."