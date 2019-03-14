"Hakkım helal olsun Zafer" Demet Akbağ eşini son yolculuğuna uğurladı

12 Mart günü saat 19.00 sıralarında İzmir’den Çeşme’ye seyir halindeyken sürücü Muammer Renda'nın direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde yolcu konumunda bulunan Zafer Çika ağır yaralanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Çika, hastanede ameliyata alınırken, ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Çika, yapılan bütün müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu Demet Akbağ ile 1999 yılında evlenen ve bu evlilikten Ali isminde oğlu bulunan yapımcı Zafer Çika'nın naaşı, öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Alaçatı Mezarlığı'nda defnedilecek.



"Adam gibi adamdı"



Çika'nın cenaze namazını okuyan imam, İzmirli Zafer Çika için "Adam gibi adamdı" ifadelerini kullandı.



Sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı



Çika'nın cenaze törenine sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Olgun Şimşek, Zafer Algöz, Şahan Gökbakar, Sermiyan Midyat, Serhat Özcan, Gonca Vuslateri, Cezmi Baskın, Yonca Evcimik, Emel Müftüoğlu ve Berkay ile spor camiasından Fatih Terim, Yılmaz Vural, Okan Buruk, Suat Usta ve Tamer Tuna da cenaze törenine gelen isimler arasındaydı. Demet Akbağ ve oğlu Ali'nin, cenaze töreninde taziyeleri kabul ederken oldukça üzgün oldukları gözlendi.

Öte yandan sanat ve siyaset camiasından pek çok isim törene çelenk yollarken çok sayıda İzmirli vatandaş da cenaze namazı kılarak dua etti.



Aile dostumuzu kaybettik!



Teknik direktör Fatih Terim ise "Yakın bir aile dostumuzu kaybettik. Zafer, Demet ve Ali, ailemizin çok yakınları. Haberi İtalya'da aldım. Zafer çok sevdiğim, çok iyi bir dostumdu. Beklenilen bir şey değildi ama tabii Allah'ın dediği oluyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.Toprağı bol olsun. Çok iyi bir dostu kaybetmenin acısını ben de, tüm ailem de yaşıyoruz. Allah Demet'e de Ali'ye de yakınlarına da sabır versin" diye konuştu.



Çeşme'de buluşacaktık, nasip değilmiş"



Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı "Tirbuşon" karakteriyle tanınan Serhat Özcan, çok üzgün olduğunu aktararak, "Zafer ile 25 senelik bir dostluğumuz vardı, söylenecek bir şey yok, çok üzgünüm başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Yılmaz Vural da Çika'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını anlatarak, "Zafer Çika ile 2 gün önce Çeşme'de buluşacaktık hep beraber ama nasip değilmiş. Allah rahmet eylesin başımız sağ olsun." diye konuştu.



Vasiyeti yerine getirildi

Bu arada, Zafer Çika'nın tabutunun üzerine isminin yer aldığı 35 numaralı Galatasaray forması ve atkısının konulduğu görüldü.

Namaz sonrası Zafer Çika için helallik alındığı esnada 20 yıllık hayat Demet Akbağ, "Helal olsun," diye bağırdı. Ayakta durmakta güçlük çeken Akbağ, tabuta dokunup omuzlamak istedi. Bu esnada Deniz Seki ve Fulya Terim, Akbağ’ı kalabalıktan korumak için yardımcı olmaya çalıştı. Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika’nın kalp şeklinde yaptırdığı çelenk, tabutun başına konuldu. Zafer Çika’nın daha önce eşi Demet Akbağ’a "Beni Çeşme’ye göm Demet" diye vasiyet ettiği, bu nedenle Çeşme’de toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze Çeşme’ye doğru yola çıktı.



Çika'nın cenazesi defnedilmek üzere Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne götürüldü.

Cenaze törenine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin de çelenk gönderdiği görüldü.